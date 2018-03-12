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Перспективный

ББР Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,83%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 1095 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
10 950
Ставка
6,83%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1095 дней 1826 дней
от 50 000 ₽ 6,83 6,7

проценты начисляются по периодам: 1-730 день по ставке 7,25%, 731-1095 день - по ключевой ставке ЦБ, уменьшенной на 1,5 п.п., 1096-1826 день - по ключевой ставке ЦБ, уменьшенной на 1 п.п. (но не более базовой доходности по вкладам, определяемой Банком России на срок более 1 года); в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
от 50 тыс. рублей бесплатно выдается моментальная карта Visa / MasterCard, свыше 1 500 000 рублей - золотая карта Visa / MasterCard
Капитализация
ежегодно
каждые 365 дней
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
5 000 рублей при внесении наличными через кассу банка, без ограничений при безналичном пополнении; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты не пересчитываются
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент", подробнее см. на сайте банка
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 15:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспективный» в 14 городах России
6 391
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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