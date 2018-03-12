Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты начисляются по периодам: 1-730 день по ставке 7,25%, 731-1095 день - по ключевой ставке ЦБ, уменьшенной на 1,5 п.п., 1096-1826 день - по ключевой ставке ЦБ, уменьшенной на 1 п.п. (но не более базовой доходности по вкладам, определяемой Банком России на срок более 1 года); в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада