Перспективный
ББР Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,83%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 1095 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
10 950 ₽
Ставка
6,83%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1095 дней
|1826 дней
|от 50 000 ₽
|6,83
|6,7
проценты начисляются по периодам: 1-730 день по ставке 7,25%, 731-1095 день - по ключевой ставке ЦБ, уменьшенной на 1,5 п.п., 1096-1826 день - по ключевой ставке ЦБ, уменьшенной на 1 п.п. (но не более базовой доходности по вкладам, определяемой Банком России на срок более 1 года); в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
от 50 тыс. рублей бесплатно выдается моментальная карта Visa / MasterCard, свыше 1 500 000 рублей - золотая карта Visa / MasterCard
- Капитализация
-
ежегодно
каждые 365 дней
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей при внесении наличными через кассу банка, без ограничений при безналичном пополнении; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты не пересчитываются
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент", подробнее см. на сайте банка
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 15:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспективный» в 14 городах России
6 391
Справочная информация
АО «ББР Банк»
- Адрес
-
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 363-91-628 800 220-40-00 — единая справочная служба
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