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Капитальное вложение

Татсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
372 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
73 729
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
372 дня
от 1 000 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
100 000 рублей
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
в зависимости от срока размещение вклада: с 31 по 90 дней - 1%, с 91 по 180 дней - 2%, с 181 про 276 дней - 3%, с 277 по 371 день - 4% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитальное вложение» в 3 городах России
725
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Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 43 Банкоматы 60 посмотреть на карте
Телефоны
(843) 299-11-11

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