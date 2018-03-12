Капитальное вложение
Татсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,00%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
372 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
73 729 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|372 дня
|от 1 000 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
в зависимости от срока размещение вклада: с 31 по 90 дней - 1%, с 91 по 180 дней - 2%, с 181 про 276 дней - 3%, с 277 по 371 день - 4% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитальное вложение» в 3 городах России
725
Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
- Адрес
-
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
(843) 299-11-11
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