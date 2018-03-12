Пенсионный
РосЕвроБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 635 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽ до 1 500 000 ₽
|6,6
|6,8
|7
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 500 $
|0,3
|0,8
|1,2
|от 2 000 $
|0,7
|1,2
|1,5
|от 10 000 $ до 25 000 $
|0,8
|1,3
|2
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 500 €
|0,1
|0,2
|0,3
|от 2 000 €
|0,2
|0,3
|0,4
|от 10 000 € до 25 000 €
|0,3
|0,4
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении документа, подтверждающего факт назначения пенсии (пенсионное удостоверение, справка). В случае достижения соответствующего возраста: для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет, предоставление соответствующего документа не требуется.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по 1/2 ставки, если средства находились на счете более половины срока действия депозита
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
суммой пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату пролонгации
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 13:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 7 городах России
9 377
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»
- Адрес
-
119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 777-11-11
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