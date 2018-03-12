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Пенсионный пополняемый

РосЕвроБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 368
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 6,1 6,3 6,5
91 день 181 день 367 дней
от 500 $ 0,2 0,7 0,8
от 2 000 $ 0,5 1 1,3
от 10 000 $ 0,6 1,1 1,4
91 день 181 день 367 дней
от 500 € 0,1 0,15 0,2
от 2 000 € 0,2 0,25 0,3
от 10 000 € 0,3 0,35 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении документа, подтверждающего факт назначения пенсии (пенсионное удостоверение, справка). В случае достижения соответствующего возраста: для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет, предоставление соответствующего документа не требуется.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
5 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по 1/2 ставки, если средства находились на счете более половины срока действия депозита
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
суммой пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату пролонгации
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 13:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный пополняемый» в 7 городах России
4 354
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»
Адрес
119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 17 Банкоматы 27 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 777-11-11

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