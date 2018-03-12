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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении документа, подтверждающего факт назначения пенсии (пенсионное удостоверение, справка). В случае достижения соответствующего возраста: для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет, предоставление соответствующего документа не требуется. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по 1/2 ставки, если средства находились на счете более половины срока действия депозита Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна суммой пролонгированного вклада считается сумма фактического остатка на счете вклада на дату пролонгации Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 13:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.