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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения

иные 1000 рублей; не позднее чем за 30 календарных дней до окончания вклада; процентная ставка для каждого дополнительного взноса определяется условиями вклада, действующими на дату пополнения Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна не более 3 раз Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.