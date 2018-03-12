Доходный
Валюта
₽
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
701 ₽
Ставка
6,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 10 000 ₽
|5,7
|6,2
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1000 рублей; не позднее чем за 30 календарных дней до окончания вклада; процентная ставка для каждого дополнительного взноса определяется условиями вклада, действующими на дату пополнения
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- иные
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1 городе России
1 305
Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
- Адрес
-
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1.
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 620-36-33
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