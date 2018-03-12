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Доходный

Народный Доверительный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
701
Ставка
6,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 370 дней
от 10 000 ₽ 5,7 6,2 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • иные
1000 рублей; не позднее чем за 30 календарных дней до окончания вклада; процентная ставка для каждого дополнительного взноса определяется условиями вклада, действующими на дату пополнения
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1 городе России
1 305
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Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
Адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1.
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 620-36-33

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