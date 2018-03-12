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Удобный+

Народный Доверительный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,95%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
705
Ставка
6,95%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 370 дней
от 10 000 ₽ 6,45 6,95
181 день 370 дней
от 500 $ 0,5 0,75
181 день 370 дней
от 500 € 0,1 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • иные
1000 рублей, 500 долларов/евро; не позднее 30 календарных дней до окончания срока договора; процентная ставка для каждого дополнительного взноса определяется условиями вклада, действующими на дату пополнения
Частичное снятие
возможно
средства должны находиться на счете не менее 30 дней с момента открытия вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
подробные условия см. на сайте банка
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный+» в 1 городе России
3 067
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Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
Адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1.
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 620-36-33

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