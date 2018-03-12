Удобный+
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,95%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
705 ₽
Ставка
6,95%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|370 дней
|от 10 000 ₽
|6,45
|6,95
|181 день
|370 дней
|от 500 $
|0,5
|0,75
|181 день
|370 дней
|от 500 €
|0,1
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1000 рублей, 500 долларов/евро; не позднее 30 календарных дней до окончания срока договора; процентная ставка для каждого дополнительного взноса определяется условиями вклада, действующими на дату пополнения
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- иные
- Частичное снятие
-
возможно
средства должны находиться на счете не менее 30 дней с момента открытия вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
подробные условия см. на сайте банка
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный+» в 1 городе России
3 067
Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
- Адрес
-
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1.
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 620-36-33
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
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