Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения

иные 1000 рублей, 500 долларов/евро; не позднее 30 календарных дней до окончания срока договора; процентная ставка для каждого дополнительного взноса определяется условиями вклада, действующими на дату пополнения Частичное снятие возможно средства должны находиться на счете не менее 30 дней с момента открытия вклада Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях подробные условия см. на сайте банка Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна не более 3 раз Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 13:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.