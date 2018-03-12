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Пенсионный (ежемесячная капитализация)

Спутник, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 300 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
35
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
2 года
от 300 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
на протяжении первых шести месяцев после открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при досрочном расторжении вклада через 1 год проценты за полный год сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
15.02.2018 12:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный (ежемесячная капитализация)» в 6 городах России
620
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Спутник»
Адрес
443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(35352) 2-33-61

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