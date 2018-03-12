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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения на протяжении первых шести месяцев после открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при досрочном расторжении вклада через 1 год проценты за полный год сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 15.02.2018 12:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.