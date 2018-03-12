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Для своих+

Эксперт Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
70
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней 270 дней 1 год 1 день
от 1 000 ₽ 6,5 6,75 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается клиентам, срок действия договора которого истек в течение 30 календарных дней либо закрытых по сроку в дату заключения банковского вклада «Для своих+».

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 13:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для своих+» в 7 городах России
23 517
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Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
Адрес
644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
Отделения и банкоматы
в городе Омск
Отделения 3 Банкоматы 4 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-11-50 — единая справочная служба

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