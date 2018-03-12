Срочный
Спутник, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,90%
Сумма
от 1 000 €
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока или ежеквартально
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 800 €
Ставка
0,9%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|3 мес.
|6 мес.
|12 мес.
|от 1 000 $
|0,1
|0,4
|0,7
|от 50 000 $
|0,2
|0,5
|0,8
|от 200 000 $
|0,3
|0,6
|0,9
|3 мес.
|6 мес.
|12 мес.
|от 1 000 €
|0,1
|0,4
|0,7
|от 50 000 €
|0,2
|0,5
|0,8
|от 200 000 €
|0,3
|0,6
|0,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока или ежеквартально
проценты на вклад 3 и 6 месяцев выплачиваются в конце срока; на 12 месяцев - по истечении каждых трех месяцев хранения вклада
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 15.02.2018 12:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 6 городах России
623
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Спутник»
- Адрес
-
443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48
- Отделения и банкоматы
-
в городе Самара
- Телефоны
-
(35352) 2-33-61
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
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|5,6
|500 ₽
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|Пенсионный (ежемесячная капитализация)
|5,5
|300 ₽
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|Пенсионный (в конце срока)
|5,25
|300 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный (ежемесячная выплата)
|5
|300 ₽
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|Срочный - рубли (ежемесячно/ежеквартально)
|5
|500 ₽
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|Удобный
|4,91
|3 000 ₽
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|Детский
|4,5
|1 000 ₽
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|4
|10 ₽
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|Срочный - рубли (в конце срока)
|3,75
|500 ₽
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|Зарплатный
|1
|20 ₽
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