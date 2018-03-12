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Срочный

Спутник, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,90%
Сумма
от 1 000 €
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока или ежеквартально
Вклад
Доход
Мой доход
1 800
Ставка
0,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
3 мес. 6 мес. 12 мес.
от 1 000 $ 0,1 0,4 0,7
от 50 000 $ 0,2 0,5 0,8
от 200 000 $ 0,3 0,6 0,9
3 мес. 6 мес. 12 мес.
от 1 000 € 0,1 0,4 0,7
от 50 000 € 0,2 0,5 0,8
от 200 000 € 0,3 0,6 0,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежеквартально
проценты на вклад 3 и 6 месяцев выплачиваются в конце срока; на 12 месяцев - по истечении каждых трех месяцев хранения вклада
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
15.02.2018 12:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 6 городах России
623
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Спутник»
Адрес
443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(35352) 2-33-61

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
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Пенсионный капитал 5,6 500 ₽ Посмотреть
Пенсионный (ежемесячная капитализация) 5,5 300 ₽ Посмотреть
Пенсионный (в конце срока) 5,25 300 ₽ Посмотреть
Пенсионный (ежемесячная выплата) 5 300 ₽ Посмотреть
Срочный - рубли (ежемесячно/ежеквартально) 5 500 ₽ Посмотреть
Удобный 4,91 3 000 ₽ Посмотреть
Детский 4,5 1 000 ₽ Посмотреть
Спутник пенсионера 4 10 ₽ Посмотреть
Срочный - рубли (в конце срока) 3,75 500 ₽ Посмотреть
Зарплатный 1 20 ₽ Посмотреть
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