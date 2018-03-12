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Валютный классический

Левобережный, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
до 1,80%
Сумма
от 100 $
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
2 $
Ставка
1,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 100 $ 1,5 1,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный классический» в 38 городах России
1 038
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
Отделения и банкоматы
в городе Новосибирск
Отделения 17 Банкоматы 87 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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