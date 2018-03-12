Легкий
Связь-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
547 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 620 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|547 дней
|от 50 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Срок действия
- с 20.11.2017 по 15.03.2018
- Выплата процентов
-
в конце срока
на счёт банковской карты или на счёт до востребования
в зависимости от суммы вклада оформляется банковская карта Visa Classic/JCB Standard или Visa Gold/JCB Gold с бесплатным годовым обслуживанием
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Максимальный доход» в рублях РФ, действующих на дату пролонгации, подробнее см. сайт банка
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Легкий» в 65 городах России
27 574
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
-
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-00-80 — единая справочная служба
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