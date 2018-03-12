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Легкий

Связь-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
547 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
5 620
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
547 дней
от 50 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Срок действия
с 20.11.2017 по 15.03.2018
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
в зависимости от суммы вклада оформляется банковская карта Visa Classic/JCB Standard или Visa Gold/JCB Gold с бесплатным годовым обслуживанием
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Максимальный доход» в рублях РФ, действующих на дату пролонгации, подробнее см. сайт банка
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Легкий» в 65 городах России
27 574
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Сайт
www.sviaz-bank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 12 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-00-80 — единая справочная служба

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Ежемесячный доход 6,95 20 000 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый доход 6,4 20 000 000 ₽ Посмотреть
Управляемый доход 6,1 20 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 7,15 20 000 000 ₽ Посмотреть
Двойной доход (договор ИСЖ на пять лет) 8,7 30 000 ₽ Посмотреть
Двойной доход (договор ИСЖ на три года) 8,5 30 000 ₽ Посмотреть
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