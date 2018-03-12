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Параметры вклада Срок действия с 20.11.2017 по 15.03.2018 Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования в зависимости от суммы вклада оформляется банковская карта Visa Classic/JCB Standard или Visa Gold/JCB Gold с бесплатным годовым обслуживанием Капитализация нет Специальный вклад сезонный Особые условия нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна на условиях вклада «Максимальный доход» в рублях РФ, действующих на дату пролонгации, подробнее см. сайт банка Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 22.02.2018 13:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.