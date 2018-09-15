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VIP

ТЭМБР-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 390 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
243 616
Ставка
7,6%

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Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
390 дней 548 дней
от 3 000 000 ₽ 7,6 7,6
390 дней 548 дней
от 50 000 $ 1,8
390 дней 548 дней
от 50 000 € 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
04.09.2018 15:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP» в 631 городе России
72
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Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
Адрес
127473, г. Москва, <nobr>1-й</nobr> Волконский пер., д. 10
Сайт
www.tembr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 8
Банкоматы 4
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Телефоны
(495) 775-62-82

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Пенсионный 6,6 100 000 ₽ Посмотреть
Базовый 7,45 1 000 000 ₽ Посмотреть
Осенний 7,35 100 000 ₽ Посмотреть
Базовый+ 7,3 1 000 000 ₽ Посмотреть
Осенний хит 7,25 800 000 ₽ Посмотреть
Выгодный+ 7,25 800 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 7,2 800 000 ₽ Посмотреть
VIP+ 7,2 3 000 000 ₽ Посмотреть
Привлекательный 5,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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