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Премиальный

Таврический, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,90%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
195 877
Ставка
7,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 5 000 000 ₽ 7,9 7,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 12:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 5 городах России
4 623
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Справочная информация
ОАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 31 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 329-55-10

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Оптимальный (онлайн) 7,8 10 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный (в офисах банка) 7,7 10 000 ₽ Посмотреть
Таврический Максимум (в офисах банка) 8 10 000 ₽ Посмотреть
Таврический Максимум (онлайн) 8,1 10 000 ₽ Посмотреть
Уверенный выбор 8,8 50 000 ₽ Посмотреть
Достижимый (онлайн) 7,7 1 500 000 ₽ Посмотреть
Достижимый (в офисах банка) 7,6 1 500 000 ₽ Посмотреть
Удобный (онлайн) 7,3 500 000 ₽ Посмотреть
Удобный (в офисах банка) 7,2 500 000 ₽ Посмотреть
Удобный 1000 6,6 1 000 ₽ Посмотреть
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