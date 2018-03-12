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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/счета по вкладу «до востребования» вкладчика. Пополнение возможно 0,01% годовых на сумму пополнений Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 11:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.