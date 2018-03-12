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Срочный пополняемый

Кредит Урал Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
до 0,25%
Сумма
от 10 000 $
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
101 $
Ставка
0,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 $ 0,2
от 40 000 $ 0,25

0,01% годовых на сумму пополнений

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/счета по вкладу «до востребования» вкладчика.

Пополнение
возможно
0,01% годовых на сумму пополнений
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный пополняемый» в 1 городе России
490
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Отделения и банкоматы
в городе Магнитогорск
Отделения 11 Банкоматы 116 посмотреть на карте
Телефоны
(3519) 24-89-33

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