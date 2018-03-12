Срочный 2017
ПИР Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
507 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 10 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Предложение действует в офисах г. Москвы.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3000 рублей; не менее чем за 30 дней до окончания срока депозита
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
от 181 дня до даты предшествующей дате окончания вклада по ставке 1% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 17:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный 2017» в 1 городе России
881
Справочная информация
ООО «Банк промышленно-инвестиционных расчетов»
- Адрес
-
121099, г. Москва, Новинский б-р, д. 3, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 742-05-05
Специальные предложения
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Для посетителей Банки.ру
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