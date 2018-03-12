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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Предложение действует в офисах г. Москвы. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3000 рублей; не менее чем за 30 дней до окончания срока депозита Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования от 181 дня до даты предшествующей дате окончания вклада по ставке 1% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 17:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.