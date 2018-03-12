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Срочный 2017

ПИР Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
507
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 10 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Предложение действует в офисах г. Москвы.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
3000 рублей; не менее чем за 30 дней до окончания срока депозита
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
от 181 дня до даты предшествующей дате окончания вклада по ставке 1% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 17:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный 2017» в 1 городе России
881
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Справочная информация
ООО «Банк промышленно-инвестиционных расчетов»
Адрес
121099, г. Москва, Новинский б-р, д. 3, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 742-05-05

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