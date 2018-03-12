Космос
Аксонбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|30 дней
|60 дней
|120 дней
|от 1 000 ₽
|4,9
|5
|3,2
срок вклада по договору - 1 095 дней; вкладчик выбирает срок хранения вклада: 30 дней под 4,9% годовых - с 31-го дня проценты по вкладу начисляются в размере 0,1% годовых; 60 дней под 5% годовых - с 61-го дня проценты по вкладу начисляются в размере 0,1% годовых; 120 дней - под 3,2% годовых, со 121 дня проценты по вкладу начисляются в размере 0,1% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты или на счёт до востребования
выпускается банковская карта MasterCard
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Срок договора вклада - 1095 дней. Вкладчик вправе самостоятельно выбирать срок хранения вклада (30, 60, 120 или 180 дней).
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полный месяц сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Космос» в 9 городах России
1 851
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Аксонбанк»
- Адрес
-
156961, г. Кострома, просп. Мира, д. 55
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кострома
- Телефоны
-
(4942) 35-55-44
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Проверено временем
|5,7
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Салют
|5,2
|20 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|5,2
|700 000 ₽
|Посмотреть
|Годовой
|2,9
|20 000 ₽
|Посмотреть
|Смарт
|2,6
|10 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть