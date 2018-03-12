Вход
Поиск

Космос

Аксонбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
8
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
30 дней 60 дней 120 дней
от 1 000 ₽ 4,9 5 3,2

срок вклада по договору - 1 095 дней; вкладчик выбирает срок хранения вклада: 30 дней под 4,9% годовых - с 31-го дня проценты по вкладу начисляются в размере 0,1% годовых; 60 дней под 5% годовых - с 61-го дня проценты по вкладу начисляются в размере 0,1% годовых; 120 дней - под 3,2% годовых, со 121 дня проценты по вкладу начисляются в размере 0,1% годовых

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
выпускается банковская карта MasterCard
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Срок договора вклада - 1095 дней. Вкладчик вправе самостоятельно выбирать срок хранения вклада (30, 60, 120 или 180 дней).

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты за полный месяц сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Космос» в 9 городах России
1 851
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Аксонбанк»
Адрес
156961, г. Кострома, просп. Мира, д. 55
Отделения и банкоматы
в городе Кострома
Отделения 6 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(4942) 35-55-44

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Проверено временем 5,7 1 500 000 ₽ Посмотреть
Салют 5,2 20 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 5,2 700 000 ₽ Посмотреть
Годовой 2,9 20 000 ₽ Посмотреть
Смарт 2,6 10 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще