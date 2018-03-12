Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

срок вклада по договору - 1 095 дней; вкладчик выбирает срок хранения вклада: 30 дней под 4,9% годовых - с 31-го дня проценты по вкладу начисляются в размере 0,1% годовых; 60 дней под 5% годовых - с 61-го дня проценты по вкладу начисляются в размере 0,1% годовых; 120 дней - под 3,2% годовых, со 121 дня проценты по вкладу начисляются в размере 0,1% годовых