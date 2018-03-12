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сумма по договору страхования - 100 000 рублей, срок страхования - 3 года

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад страховой требуется заключение договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) по программе "Максимум" АО ВТБ Страхование Жизни с распределением 70% от суммы инвестиций во вклад и 30% в договор инвестиционного страхования жизни Особые условия Вклад открывается одновременно с заключением договора инвестиционного страхования жизни по программе «Максимум» АО ВТБ Страхование жизни» сроком на 3 года. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования в случае расторжения договора ИСЖ до даты вступления его в силу ко вкладу применяется ставка 6% годовых Увеличение ставки возможно при других условиях Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 13.02.2018 13:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.