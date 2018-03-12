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Сбалансированный капитал 3 года

Банк Интеза, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,75%
Сумма
от 230 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
17 923
Ставка
7,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 230 000 ₽ 7,75

сумма по договору страхования - 100 000 рублей, срок страхования - 3 года

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
требуется заключение договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) по программе "Максимум" АО ВТБ Страхование Жизни с распределением 70% от суммы инвестиций во вклад и 30% в договор инвестиционного страхования жизни
Особые условия

Вклад открывается одновременно с заключением договора инвестиционного страхования жизни по программе «Максимум» АО ВТБ Страхование жизни» сроком на 3 года.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
в случае расторжения договора ИСЖ до даты вступления его в силу ко вкладу применяется ставка 6% годовых
Увеличение ставки
возможно при других условиях
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
13.02.2018 13:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сбалансированный капитал 3 года» в 23 городах России
4 968
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 7 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба

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