Сбалансированный капитал 3 года
Банк Интеза, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,75%
Сумма
от 230 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
17 923 ₽
Ставка
7,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 230 000 ₽
|7,75
сумма по договору страхования - 100 000 рублей, срок страхования - 3 года
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
страховой
требуется заключение договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) по программе "Максимум" АО ВТБ Страхование Жизни с распределением 70% от суммы инвестиций во вклад и 30% в договор инвестиционного страхования жизни
- Особые условия
-
Вклад открывается одновременно с заключением договора инвестиционного страхования жизни по программе «Максимум» АО ВТБ Страхование жизни» сроком на 3 года.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
в случае расторжения договора ИСЖ до даты вступления его в силу ко вкладу применяется ставка 6% годовых
- Увеличение ставки
- возможно при других условиях
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 13.02.2018 13:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сбалансированный капитал 3 года» в 23 городах России
4 968
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
-
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-80-08 — единая справочная служба
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