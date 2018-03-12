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Стратегия

СМП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
2,50%
Сумма
от 1 000 $
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
75 $
Ставка
2,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1095 дней
от 1 000 $ 2,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 365 календарных дней - по ставке 1% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 15:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия» в 38 городах России
17 452
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Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
Адрес
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Сайт
www.smpbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27 Банкоматы 55 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-25-55 — единая справочная служба
8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт

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