Стратегия
СМП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
2,50%
Сумма
от 1 000 $
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
75 $
Ставка
2,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1095 дней
|от 1 000 $
|2,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 365 календарных дней - по ставке 1% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 15:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия» в 38 городах России
17 452
Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
-
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт
Специальные предложения
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