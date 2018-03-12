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Верное решение

Банк Уралсиб, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
2 119
Ставка
8,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день
от 100 000 ₽ 8,5 8,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Открывается при предъявлении договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение» АО «УРАЛСИБ Жизнь» и документа, подтверждающего оплату страхового взноса на сумму не менее суммы, размещаемой во вклад и в срок не более семи рабочих дней до даты открытия вклада включительно.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при расторжении по инициативе вкладчика в течение 5 рабочих дней с даты оформления договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение», на основании которого был открыт вклад, ставка по вкладу за весь срок действия устанавливается в размере 5,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 15:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Верное решение» в 151 городе России
82 689
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 32 Банкоматы 78 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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