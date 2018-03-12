Верное решение
Банк Уралсиб, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 119 ₽
Ставка
8,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|от 100 000 ₽
|8,5
|8,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
Открывается при предъявлении договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение» АО «УРАЛСИБ Жизнь» и документа, подтверждающего оплату страхового взноса на сумму не менее суммы, размещаемой во вклад и в срок не более семи рабочих дней до даты открытия вклада включительно.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при расторжении по инициативе вкладчика в течение 5 рабочих дней с даты оформления договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение», на основании которого был открыт вклад, ставка по вкладу за весь срок действия устанавливается в размере 5,5% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 15:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Верное решение» в 151 городе России
82 689
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
-
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба
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