Открывается при предъявлении договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение» АО «УРАЛСИБ Жизнь» и документа, подтверждающего оплату страхового взноса на сумму не менее суммы, размещаемой во вклад и в срок не более семи рабочих дней до даты открытия вклада включительно.