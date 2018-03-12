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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад страховой Особые условия Предложение для клиентов, оформивших в банке программу инвестиционного страхования жизни с единовременной схемой оплаты страховых взносов в размере не менее 150 000 рублей; открывается не позднее 3-х рабочих дней с момента заключения клиентом договора ИСЖ. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 12:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.