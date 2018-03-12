Расходный +
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
380 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
67 671 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|380 дней
|от 1 000 000 ₽
|6,5
|380 дней
|от 10 000 $
|1,2
|380 дней
|от 10 000 €
|0,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее одного месяца до даты окончания договора вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 180 дней - по ставке "до востребования", со 181 дня ставка вклада сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 16:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Расходный +» в 4 городах России
760
Справочная информация
ПАО «Объединенный Кредитный Банк»
- Адрес
-
150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ярославль
- Телефоны
-
(495) 665-04-048 800 100-23-35 — единая справочная служба
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