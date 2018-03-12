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Расходный +

Объединенный Кредитный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
380 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
67 671
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
380 дней
от 1 000 000 ₽ 6,5
380 дней
от 10 000 $ 1,2
380 дней
от 10 000 € 0,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее одного месяца до даты окончания договора вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 180 дней - по ставке "до востребования", со 181 дня ставка вклада сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 16:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Расходный +» в 4 городах России
760
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Справочная информация
ПАО «Объединенный Кредитный Банк»
Адрес
150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30
Отделения и банкоматы
в городе Ярославль
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 665-04-04
8 800 100-23-35 — единая справочная служба

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