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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт по заявлению клиента, выплаченные проценты с текущего счета могут перечисляться на счет вклада Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее одного месяца до даты окончания договора вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке 3% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 16:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.