Вход
Поиск

Газпромбанк - Сбережения

Газпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока или ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
33 225
Ставка
6,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 1097 дней
от 15 000 ₽ 6,2 6,3 5,8
от 300 000 ₽ 6,4 6,5 6
от 1 000 000 ₽ 6,6 6,7 6,2
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 1097 дней
от 500 $ 0,3 0,9 1,4
от 10 000 $ 0,4 1 1,5
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 1097 дней
от 500 € 0,01 0,01 0,01
от 10 000 € 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежегодно на текущий счёт или на счёт банковской карты
по вкладам на срок от 91 дня до 366 дней (включительно) – в день окончания срока вклада; от 367 дней до 731 дня (включительно) – по истечении первого года хранения и в день окончания срока вклада; на срок от 732 дней до 1097 дней (включительно) – по истечении первого и второго года хранения и в день окончания срока вклада; при заключении договора вклада в пользу третьего лица выплата процентов осуществляется только путем причисления к сумме вклада
Капитализация
ежегодно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
подробные условия см. на сайте банка
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 15:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газпромбанк - Сбережения» в 210 городах России
17 233
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 26 Банкоматы 213 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-07-01 — единая справочная служба
(495) 913-79-99
8 800 100-00-89 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Газпромбанк - Сбережения и защита 8,6 1 000 000 ₽ Посмотреть
Газпромбанк - Инвестиционный доход 8,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Газпромбанк - На будущее 7,4 50 000 ₽ Посмотреть
Газпромбанк - Двери открыты 7,1 300 000 ₽ Посмотреть
Газпромбанк - На удачу 7 100 000 ₽ Посмотреть
Газпромбанк - Пенсионные сбережения 6,7 15 000 ₽ Посмотреть
Газпромбанк - Электронный 6,55 1 000 000 ₽ Посмотреть
Газпромбанк - На жизнь 6,4 1 000 000 ₽ Посмотреть
ГАЗФОНД - Пенсионный 6,4 100 ₽ Посмотреть
Газпромбанк - Пенсионный доход 6,2 500 ₽ Посмотреть
Газпромбанк - Бизнес 6,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще