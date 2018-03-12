Газпромбанк - Сбережения
Газпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока или ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
33 225 ₽
Ставка
6,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 1097 дней
|от 15 000 ₽
|6,2
|6,3
|5,8
|от 300 000 ₽
|6,4
|6,5
|6
|от 1 000 000 ₽
|6,6
|6,7
|6,2
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 1097 дней
|от 500 $
|0,3
|0,9
|1,4
|от 10 000 $
|0,4
|1
|1,5
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 1097 дней
|от 500 €
|0,01
|0,01
|0,01
|от 10 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока или ежегодно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
по вкладам на срок от 91 дня до 366 дней (включительно) – в день окончания срока вклада; от 367 дней до 731 дня (включительно) – по истечении первого года хранения и в день окончания срока вклада; на срок от 732 дней до 1097 дней (включительно) – по истечении первого и второго года хранения и в день окончания срока вклада; при заключении договора вклада в пользу третьего лица выплата процентов осуществляется только путем причисления к сумме вклада
- Капитализация
- ежегодно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
подробные условия см. на сайте банка
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 15:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газпромбанк - Сбережения» в 210 городах России
17 233
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
-
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-07-01 — единая справочная служба(495) 913-79-998 800 100-00-89 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
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