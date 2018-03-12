по вкладам на срок от 91 дня до 366 дней (включительно) – в день окончания срока вклада; от 367 дней до 731 дня (включительно) – по истечении первого года хранения и в день окончания срока вклада; на срок от 732 дней до 1097 дней (включительно) – по истечении первого и второго года хранения и в день окончания срока вклада; при заключении договора вклада в пользу третьего лица выплата процентов осуществляется только путем причисления к сумме вклада