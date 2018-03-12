Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты по вкладам в валюте указаны на первоначальную сумму вклада; на сумму превышающую первоначальную (дополнительные взносы и причисленные к сумме вклада проценты - при выборе в качестве способа уплаты процентов причисление процентов к сумме вклада) установлены отдельные ставки, см. сайт банка