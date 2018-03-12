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Газпромбанк - Бизнес

Газпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
31 142
Ставка
6,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 1097 дней
от 15 000 ₽ 4,8 5,8 4,2
от 300 000 ₽ 5 6 4,4
от 1 000 000 ₽ 5,2 6,2 4,6
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 1097 дней
от 500 $ 0,1 0,6 1
от 10 000 $ 0,2 0,7 1,1
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 1097 дней
от 500 € 0,01 0,01 0,01
от 10 000 € 0,01 0,01 0,01

проценты по вкладам в валюте указаны на первоначальную сумму вклада; на сумму превышающую первоначальную (дополнительные взносы и причисленные к сумме вклада проценты - при выборе в качестве способа уплаты процентов причисление процентов к сумме вклада) установлены отдельные ставки, см. сайт банка

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Проценты по вкладам в валюте устанавливаются отдельно на первоначальную сумму вклада и сумму вклада, превышающую первоначальную сумму вклада.

Пополнение
возможно
на сумму дополнительных взносов по вкладам в валюте процентные ставки см. на сайте банка
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - 15 000 рублей, 500 долларов/евро
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 16:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газпромбанк - Бизнес» в 210 городах России
13 312
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 26 Банкоматы 213 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-07-01 — единая справочная служба
(495) 913-79-99
8 800 100-00-89 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт

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