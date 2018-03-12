Газпромбанк - Бизнес
Газпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
31 142 ₽
Ставка
6,2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 1097 дней
|от 15 000 ₽
|4,8
|5,8
|4,2
|от 300 000 ₽
|5
|6
|4,4
|от 1 000 000 ₽
|5,2
|6,2
|4,6
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 1097 дней
|от 500 $
|0,1
|0,6
|1
|от 10 000 $
|0,2
|0,7
|1,1
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 1097 дней
|от 500 €
|0,01
|0,01
|0,01
|от 10 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
проценты по вкладам в валюте указаны на первоначальную сумму вклада; на сумму превышающую первоначальную (дополнительные взносы и причисленные к сумме вклада проценты - при выборе в качестве способа уплаты процентов причисление процентов к сумме вклада) установлены отдельные ставки, см. сайт банка
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Проценты по вкладам в валюте устанавливаются отдельно на первоначальную сумму вклада и сумму вклада, превышающую первоначальную сумму вклада.
- Пополнение
-
возможно
на сумму дополнительных взносов по вкладам в валюте процентные ставки см. на сайте банка
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 15 000 рублей, 500 долларов/евро
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 16:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газпромбанк - Бизнес» в 210 городах России
13 312
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
-
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-07-01 — единая справочная служба(495) 913-79-998 800 100-00-89 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
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