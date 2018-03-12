Вход
Поиск

Накопительный+

Международный Финансовый Клуб, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
94 500
Ставка
6,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес. 12 мес.
от 100 000 ₽ 6,1 6,2
от 1 500 000 ₽ 6,2 6,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 09:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный+» в 4 городах России
1 529
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Международный Финансовый Клуб»
Адрес
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 775-57-12 — колл-центр
(495) 287-02-60

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Уверенный выбор 8,7 150 000 ₽ Посмотреть
МФК Максимум 8 100 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 7 100 000 ₽ Посмотреть
Удобный 6 50 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще