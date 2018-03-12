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МФК Максимум

Международный Финансовый Клуб, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 989
Ставка
8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес. 12 мес.
от 100 000 ₽ 8 7,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в первые 30 дней с даты заключения договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 09:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МФК Максимум» в 4 городах России
17 891
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Международный Финансовый Клуб»
Адрес
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 775-57-12 — колл-центр
(495) 287-02-60

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