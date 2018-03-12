МФК Максимум
Валюта
₽
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 989 ₽
Ставка
8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|6 мес.
|12 мес.
|от 100 000 ₽
|8
|7,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в первые 30 дней с даты заключения договора
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 09:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МФК Максимум» в 4 городах России
17 891
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Международный Финансовый Клуб»
- Адрес
-
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 775-57-12 — колл-центр(495) 287-02-60
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