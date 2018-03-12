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Отличный

Невский Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
251
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 10 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
5 000 рублей; не позднее чем за 31 день до истечения срока действия договора
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты по вкладу за месяц востребования выплачиваются по ставке 1% годовых, а за предыдущий период - по ставке, указанной в договоре вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 11:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличный» в 5 городах России
637
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Справочная информация
ПАО «Невский народный банк»
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 3 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 777-77-90

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