Оптимальный
Вкабанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
125 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|от 10 000 ₽
|5
|4,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 4 городах России
746
Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
- Адрес
-
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
- Отделения и банкоматы
-
в городе Астрахань
- Телефоны
-
(8512) 44-48-55
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