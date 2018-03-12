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Оптимальный

Вкабанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
125
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день
от 10 000 ₽ 5 4,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
3 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 4 городах России
746
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Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
Отделения и банкоматы
в городе Астрахань
Отделения 10 Банкоматы 26 посмотреть на карте
Телефоны
(8512) 44-48-55

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