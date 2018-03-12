Валютный горизонт
НС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
до 2,60%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 732 дней
Основные характеристики
- выплата ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
137 $
Ставка
2,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|732 дня
|1098 дней
|1830 дней
|от 1 000 $
|2,3
|2,4
|2,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежегодно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежегодно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке, равной 0,01% в случае, если вклад находился на счете менее 367 дней; от 367 дней до 732 дней - 1,30%; от 732 дней до 1098 дней - 1,85%; свыше 1098 дней - 2% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 10:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный горизонт» в 8 городах России
6 664
Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
-
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 (800) 555-43-24 — звонок по России бесплатный
Специальные предложения
по вкладам
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