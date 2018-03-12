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Валютный горизонт

НС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
до 2,60%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 732 дней

Основные характеристики

  • выплата ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
137 $
Ставка
2,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
732 дня 1098 дней 1830 дней
от 1 000 $ 2,3 2,4 2,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежегодно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежегодно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке, равной 0,01% в случае, если вклад находился на счете менее 367 дней; от 367 дней до 732 дней - 1,30%; от 732 дней до 1098 дней - 1,85%; свыше 1098 дней - 2% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 10:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный горизонт» в 8 городах России
6 664
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 11 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
8 (800) 555-43-24 — звонок по России бесплатный

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