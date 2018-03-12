Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежегодно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежегодно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке, равной 0,01% в случае, если вклад находился на счете менее 367 дней; от 367 дней до 732 дней - 1,30%; от 732 дней до 1098 дней - 1,85%; свыше 1098 дней - 2% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 19.02.2018 10:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.