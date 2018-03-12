Вход
Поиск

Доходный

Невский Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
368 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 529
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
368 дней
от 50 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок хранения вклада
10 000 рублей; в течение первых 90 дней срока действия договора вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 90 дней - по ставке вклада "До востребования", 91-183 дней - 3%, 183-367 дней - 4% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 5 городах России
746
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Невский народный банк»
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 3 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 777-77-90

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Классический 7,3 50 000 ₽ Посмотреть
Фаворит 7,28 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 7,05 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Плюс 6 50 000 ₽ Посмотреть
Отличный 5 10 000 ₽ Посмотреть
Срочный 0,5 1 000 € Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще