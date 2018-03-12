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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок хранения вклада 10 000 рублей; в течение первых 90 дней срока действия договора вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - по ставке вклада "До востребования", 91-183 дней - 3%, 183-367 дней - 4% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 11:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.