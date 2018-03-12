Доходный
Невский Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
368 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 529 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|368 дней
|от 50 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; в течение первых 90 дней срока действия договора вклада
- минимальная сумма
- срок хранения вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - по ставке вклада "До востребования", 91-183 дней - 3%, 183-367 дней - 4% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 5 городах России
746
Справочная информация
ПАО «Невский народный банк»
- Адрес
-
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 777-77-90
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