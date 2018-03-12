Вход
Поиск

Пенсионный

Калуга, вклад Все вклады банка
Вклад открывается при предъявлении паспорта, пенсионного удостоверения и (или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из Пенсионного Фонда России.
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 50 ₽
Срок
732 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
732 дня
от 50 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения и(или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из ПФР.

Пополнение
возможно
возможность перечисления пенсий, пособий и других социальных выплат; банк вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов, кроме пенсий, пособий и других социальных выплат
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
511
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
Адрес
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
Отделения и банкоматы
в городе Калуга
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(4842) 54-94-25

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Классический 6,5 200 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 6,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Сберегательный 5,75 25 000 ₽ Посмотреть
Капитализируемый+ 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Универсальный+ 4 10 ₽ Посмотреть
Пенсионный Элит+ 4 50 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще