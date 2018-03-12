Пенсионный
Калуга, вклад Все вклады банка
Вклад открывается при предъявлении паспорта, пенсионного удостоверения и (или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из Пенсионного Фонда России.
Валюта
₽
Ставка
5,50%
Сумма
от 50 ₽
Срок
732 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|732 дня
|от 50 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения и(или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из ПФР.
- Пополнение
-
возможно
возможность перечисления пенсий, пособий и других социальных выплат; банк вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов, кроме пенсий, пособий и других социальных выплат
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
511
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
- Адрес
-
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
- Отделения и банкоматы
-
в городе Калуга
- Телефоны
-
(4842) 54-94-25
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