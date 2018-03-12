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Доходный

Саммит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
455 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
4 176
Ставка
6,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
455 дней
от 50 000 ₽ 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 180 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 2 городах России
537
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Саммит Банк»
Адрес
690106, г. Владивосток, просп. Красного Знамени, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(423) 246-83-01
(423) 246-83-43

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