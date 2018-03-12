Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно при оформлении вклада выпускается карта международной системы MasterCard Worldwide® Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения или справки из ПФР. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения допускается в течение 90 календарных дней с момента оформления депозита Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 27.02.2018 11:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.