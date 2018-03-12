Пенсионный!
Русский Стандарт, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
360 ₽
Ставка
7,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|360 дней
|от 10 000 ₽
|7,25
|7,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
при оформлении вклада выпускается карта международной системы MasterCard Worldwide®
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения или справки из ПФР.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
допускается в течение 90 календарных дней с момента оформления депозита
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный!» в 85 городах России
49 662
Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
-
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,5% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
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