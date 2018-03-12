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Пенсионный!

Русский Стандарт, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
360
Ставка
7,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 360 дней
от 10 000 ₽ 7,25 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
при оформлении вклада выпускается карта международной системы MasterCard Worldwide®
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения или справки из ПФР.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
допускается в течение 90 календарных дней с момента оформления депозита
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный!» в 85 городах России
49 662
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 28 Банкоматы 41 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 748-07-48

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