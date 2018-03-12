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Пополняемый доход

Банк Зенит, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
9 398
Ставка
6,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 370 дней
от 30 000 ₽ 6 5,75 5,5
от 600 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 6,25 6 5,75
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 370 дней
от 1 000 $ 0,3 0,5 0,45
от 10 000 $ до 300 000 $ 0,35 0,6 0,55
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 370 дней
от 1 000 € 0,05 0,1 0,08
от 8 000 € до 250 000 € 0,07 0,11 0,09

максимальная сумма вклада при внесении денежных средств посредством системы ДБО - 5 000 000 рублей, 75 000 долларов, 65 000 евро

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при сумме вклада от 250 000 рублей выпускается банковская карта Visa Gold или MasterCard Gold с технологией бесконтактных платежей и без взимания комиссии за годовое обслуживание
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
3 000 рублей, 100 долларов/евро, в безналичном порядке - без ограничений по сумме; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
+0,25 п.п. по вкладу в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения либо при открытии вклада онлайн; при переходе в новую суммовую градацию в результате пополнения или капитализации
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 12:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый доход» в 29 городах России
2 222
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 16 Банкоматы 56 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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