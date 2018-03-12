Пополняемый доход
Банк Зенит, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
9 398 ₽
Ставка
6,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 370 дней
|от 30 000 ₽
|6
|5,75
|5,5
|от 600 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|6,25
|6
|5,75
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 370 дней
|от 1 000 $
|0,3
|0,5
|0,45
|от 10 000 $ до 300 000 $
|0,35
|0,6
|0,55
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 370 дней
|от 1 000 €
|0,05
|0,1
|0,08
|от 8 000 € до 250 000 €
|0,07
|0,11
|0,09
максимальная сумма вклада при внесении денежных средств посредством системы ДБО - 5 000 000 рублей, 75 000 долларов, 65 000 евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при сумме вклада от 250 000 рублей выпускается банковская карта Visa Gold или MasterCard Gold с технологией бесконтактных платежей и без взимания комиссии за годовое обслуживание
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3 000 рублей, 100 долларов/евро, в безналичном порядке - без ограничений по сумме; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
+0,25 п.п. по вкладу в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения либо при открытии вклада онлайн; при переходе в новую суммовую градацию в результате пополнения или капитализации
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 12:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый доход» в 29 городах России
2 222
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
-
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,5% Ставка в долларах 3%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Стратегия лидерства
|8,25
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный Премиум
|7,5
|15 000 000 ₽
|Посмотреть
|Десерт
|7
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Высокий доход
|7
|600 000 ₽
|Посмотреть
|Инвестиционный
|7
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный Премиум
|6,5
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Управляемый доход Премиум
|6
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Управляемый доход
|5,75
|600 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный в китайских юанях
|2,25
|3 500 000 ¥
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть