Легкий доход
СМП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,64%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата раз в полгода
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 349 311 ₽
Ставка
7,64%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 100 000 ₽
|7,36
|от 30 000 000 ₽
|7,64
проценты начисляются по периодам: при минимальной сумме 100 000 рублей - с 1 по 180 день - 8%, с 181 по 367 день - 6,75%; при минимальной сумме 30 000 000 рублей - с 1 по 180 день - 8,3%, с 181 по 367 день - 7%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения
Параметры вклада
- Выплата процентов
- раз в полгода
- Капитализация
- раз в полгода по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
со 181 дня - по ставке, указанной в договоре
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Легкий доход» в 38 городах России
12 546
Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
-
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт
Специальные предложения
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