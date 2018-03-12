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Легкий доход

СМП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,64%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата раз в полгода
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
2 349 311
Ставка
7,64%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 000 ₽ 7,36
от 30 000 000 ₽ 7,64

проценты начисляются по периодам: при минимальной сумме 100 000 рублей - с 1 по 180 день - 8%, с 181 по 367 день - 6,75%; при минимальной сумме 30 000 000 рублей - с 1 по 180 день - 8,3%, с 181 по 367 день - 7%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения

Параметры вклада
Выплата процентов
раз в полгода
Капитализация
раз в полгода по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
со 181 дня - по ставке, указанной в договоре
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Легкий доход» в 38 городах России
12 546
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Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
Адрес
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Сайт
www.smpbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27 Банкоматы 55 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-25-55 — единая справочная служба
8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт

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