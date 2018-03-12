Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты начисляются по периодам: при минимальной сумме 100 000 рублей - с 1 по 180 день - 8%, с 181 по 367 день - 6,75%; при минимальной сумме 30 000 000 рублей - с 1 по 180 день - 8,3%, с 181 по 367 день - 7%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения