Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты начисляются по периодам: в рублях - от 3,35 до 7,75%, в долларах - от 1 до 2,25%, в евро - от 0,3 до 0,5%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения