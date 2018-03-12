Все просто
СМП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1096 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
281 673 ₽
Ставка
5,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1096 дней
|от 1 000 ₽
|5,35
|от 250 000 ₽
|5,5
|от 1 500 000 ₽
|5,75
|1096 дней
|от 50 $
|1,5
|от 5 000 $
|1,65
|от 25 000 $
|1,75
|1096 дней
|от 50 €
|0,35
|от 5 000 €
|0,4
|от 25 000 €
|0,45
проценты начисляются по периодам: в рублях - от 3,35 до 7,75%, в долларах - от 1 до 2,25%, в евро - от 0,3 до 0,5%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
со 181 дня в рамках каждого временного периода - 75% от ставки по договору данного временного периода; по истечении каждого временного периода - 100% от ставки по договору истекшего временного периода
- Увеличение ставки
-
возможно
при открытии в интернет-банке, при наличии пенсионного удостоверения, зарплатным клиентам + 0,25 п.п. по вкладам в рублях
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 15:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все просто» в 38 городах России
6 712
Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
-
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт
Специальные предложения
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