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Все просто

СМП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
281 673
Ставка
5,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1096 дней
от 1 000 ₽ 5,35
от 250 000 ₽ 5,5
от 1 500 000 ₽ 5,75
1096 дней
от 50 $ 1,5
от 5 000 $ 1,65
от 25 000 $ 1,75
1096 дней
от 50 € 0,35
от 5 000 € 0,4
от 25 000 € 0,45

проценты начисляются по периодам: в рублях - от 3,35 до 7,75%, в долларах - от 1 до 2,25%, в евро - от 0,3 до 0,5%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
со 181 дня в рамках каждого временного периода - 75% от ставки по договору данного временного периода; по истечении каждого временного периода - 100% от ставки по договору истекшего временного периода
Увеличение ставки
возможно
при открытии в интернет-банке, при наличии пенсионного удостоверения, зарплатным клиентам + 0,25 п.п. по вкладам в рублях
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 15:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все просто» в 38 городах России
6 712
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Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
Адрес
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Сайт
www.smpbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27 Банкоматы 55 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-25-55 — единая справочная служба
8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт

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