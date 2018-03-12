Все удобно
СМП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1096 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
255 268 ₽
Ставка
5,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1096 дней
|от 1 000 ₽
|4,85
|от 250 000 ₽
|5
|от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|5,25
|1096 дней
|от 50 $
|1,25
|от 5 000 $
|1,4
|от 25 000 $
|1,5
|1096 дней
|от 50 €
|0,25
|от 5 000 €
|0,3
|от 25 000 €
|0,35
проценты начисляются по периодам: в рублях - от 2,85 до 7,25%, в долларах - от 0,75 до 2%, в евро - от 0,2 до 0,4%; указаны средние годовые ставки за полный срок размещения; на сумму сверх максимальной проценты начисляются по ставке вразмере 1/2 ставки по договору
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
1 раз со 181 дня; неснижаемый остаток для минимальной суммы 1000 рублей, 50 долларов/евро - 30000 рублей, 500 долларов/евро, для минимальной суммы 250000, 1500000 рублей или 5000, 25000 долларов/евро равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
со 181 дня в рамках каждого временного периода - 75% от ставки по договору данного временного периода; по истечении каждого временного периода - 100% от ставки по договору истекшего временного периода
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы
+0,25 п.п. ко вкладу в рублях при открытии через интернет-банк, при наличии пенсионного удостоверения, зарплатным клиентам
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все удобно» в 38 городах России
5 193
Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
-
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт
Специальные предложения
по вкладам
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