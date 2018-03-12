Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты начисляются по периодам: в рублях - от 2,85 до 7,25%, в долларах - от 0,75 до 2%, в евро - от 0,2 до 0,4%; указаны средние годовые ставки за полный срок размещения; на сумму сверх максимальной проценты начисляются по ставке вразмере 1/2 ставки по договору