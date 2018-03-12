Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты начисляются по периодам: в рублях - от 2,35 до 6,75%, в долларах - от 0,5 до 1,75%, в евро - от 0,1 до 0,3%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения