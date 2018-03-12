Почетный клиент
Иваново, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
360 ₽
Ставка
7,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 10 000 ₽
|7,25
|7,25
|7,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
по желанию вкладчика, возможно ежемесячное получение процентов
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается при соблюдении следующего условия: закончился срок действия имеющегося срочного вклада в банке, вклад не востребован вкладчиком; у вкладчика имеется действующий вклад, открытый на срок 367 дней и более, с момента открытия которого прошло не менее 91 дня. Вклад действует во всех структурных подразделений банка, кроме Дополнительного офиса №2 в г. Комсомольск, Операционного офиса №1 в г. Суздаль.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; не более 100 000 рублей в течение календарного месяца
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - 0,2% годовых, по вкладу на 181 день: 4% годовых в период от 91 до 180 дней с даты открытия вклада; по вкладу на 367 дней: 4% годовых в период от 91 до 180 дней, 5% годовых в период от 181 до 366 дней с даты открытия вклада; по вкладу на 730 дней: 4% годовых в период от 91 до 180 дней, 5% годовых в период от 181 до 729 дней с даты открытия вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почетный клиент» в 5 городах России
967
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
- Адрес
-
153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Иваново
- Телефоны
-
(4932) 30-55-34
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