Вклад открывается при соблюдении следующего условия: закончился срок действия имеющегося срочного вклада в банке, вклад не востребован вкладчиком; у вкладчика имеется действующий вклад, открытый на срок 367 дней и более, с момента открытия которого прошло не менее 91 дня. Вклад действует во всех структурных подразделений банка, кроме Дополнительного офиса №2 в г. Комсомольск, Операционного офиса №1 в г. Суздаль.

до 90 дней - 0,2% годовых, по вкладу на 181 день: 4% годовых в период от 91 до 180 дней с даты открытия вклада; по вкладу на 367 дней: 4% годовых в период от 91 до 180 дней, 5% годовых в период от 181 до 366 дней с даты открытия вклада; по вкладу на 730 дней: 4% годовых в период от 91 до 180 дней, 5% годовых в период от 181 до 729 дней с даты открытия вклада