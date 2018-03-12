Вход
Поиск

Почетный клиент

Иваново, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
360
Ставка
7,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 730 дней
от 10 000 ₽ 7,25 7,25 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
по желанию вкладчика, возможно ежемесячное получение процентов
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается при соблюдении следующего условия: закончился срок действия имеющегося срочного вклада в банке, вклад не востребован вкладчиком; у вкладчика имеется действующий вклад, открытый на срок 367 дней и более, с момента открытия которого прошло не менее 91 дня. Вклад действует во всех структурных подразделений банка, кроме Дополнительного офиса №2 в г. Комсомольск, Операционного офиса №1 в г. Суздаль.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
10 000 рублей; не более 100 000 рублей в течение календарного месяца
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 90 дней - 0,2% годовых, по вкладу на 181 день: 4% годовых в период от 91 до 180 дней с даты открытия вклада; по вкладу на 367 дней: 4% годовых в период от 91 до 180 дней, 5% годовых в период от 181 до 366 дней с даты открытия вклада; по вкладу на 730 дней: 4% годовых в период от 91 до 180 дней, 5% годовых в период от 181 до 729 дней с даты открытия вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почетный клиент» в 5 городах России
967
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
Адрес
153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
Отделения и банкоматы
в городе Иваново
Отделения 7 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(4932) 30-55-34

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Пенсионный капитал 7,25 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 7 100 ₽ Посмотреть
Стабильный 6,25 10 000 ₽ Посмотреть
Классический 0,25 500 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще