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Удачный год

ИК Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 186 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 330
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
186 дней 372 дня
от 1 000 ₽ 6,5 6,75
от 100 000 ₽ 6,75 7
Параметры вклада
Срок действия
по 31.03.2018
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
сезонный
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
от 1 до 31 дня - 2%, от 32 до 93 дней - 4,75%, от 94 до 186 дней - 5%, от 187 до 279 дней - 5,25%, от 280 до 371 дня - 5,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 10:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удачный год» в 2 городах России
358
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Адрес
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 9 Банкоматы 17 посмотреть на карте
Телефоны
(843) 238-03-39

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