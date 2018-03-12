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Параметры вклада Срок действия по 31.03.2018 Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Специальный вклад сезонный Особые условия нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 1 до 31 дня - 2%, от 32 до 93 дней - 4,75%, от 94 до 186 дней - 5%, от 187 до 279 дней - 5,25%, от 280 до 371 дня - 5,5% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 10:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.