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ИК Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 50 ₽
Срок
от 186 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
37 994 ₽
Ставка
7,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|186 дней
|372 дня
|от 50 ₽
|7
|7,15
|от 500 000 ₽
|7,15
|7,25
Параметры вклада
- Срок действия
- по 31.03.2018
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по ставке 0,5% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 10:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличные новости» в 2 городах России
405
Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
- Адрес
-
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
(843) 238-03-39
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