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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается через интернет-банк. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не менее чем за 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 15.02.2018 14:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.