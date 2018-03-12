Накопи Онлайн
Валюта
₽
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
54 600 ₽
Ставка
7,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|182 дня
|367 дней
|731 день
|1098 дней
|от 5 000 ₽
|7,1
|6,8
|6,1
|5,7
|от 1 500 000 ₽
|7,3
|7
|6,3
|5,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается через интернет-банк.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не менее чем за 30 дней до окончания срока вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 15.02.2018 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопи Онлайн» в 108 городах России
8 526
Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
-
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- Отделения и банкоматы
-
в городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 100-13-21 — единая справочная служба
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