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Накопи Онлайн

Азиатско-Тихоокеанский Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
54 600
Ставка
7,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
182 дня 367 дней 731 день 1098 дней
от 5 000 ₽ 7,1 6,8 6,1 5,7
от 1 500 000 ₽ 7,3 7 6,3 5,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается через интернет-банк.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не менее чем за 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
15.02.2018 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопи Онлайн» в 108 городах России
8 526
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Отделения и банкоматы
в городе Благовещенск
Отделения 9 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-13-21 — единая справочная служба

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