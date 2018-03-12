Вход
Поиск

Моя мечта

Запсибкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,05%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
128
Ставка
6,05%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 ₽ 6,05

проценты начисляются по периодам: с 1 по 60 день - 6,5%, с 61 по 90 день - 7,3%, с 91 по 180 день - 7%, со 181 по 270 день - 6,25%, с 271 по 366 день -6,4%, с 367 по 730 день - 5,5% годовых; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада; для пенсионеров минимальная сумма вклада не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 90 дней
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
одна операция; до 50% от суммы вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
в зависимости от срока нахождения средств на счете (подробнее на сайте банка)
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя мечта» в 45 городах России
1 250
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8-го Марта, д. 1
Отделения и банкоматы
в городе Тюмень
Отделения 25 Банкоматы 124 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Я надежен 6,75 5 000 ₽ Посмотреть
Мультивалютный 5 1 000 ₽ Посмотреть
Я успешен 4,93 5 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще