Моя мечта
Запсибкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,05%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
128 ₽
Ставка
6,05%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 1 000 ₽
|6,05
проценты начисляются по периодам: с 1 по 60 день - 6,5%, с 61 по 90 день - 7,3%, с 91 по 180 день - 7%, со 181 по 270 день - 6,25%, с 271 по 366 день -6,4%, с 367 по 730 день - 5,5% годовых; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада; для пенсионеров минимальная сумма вклада не ограничена
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 90 дней
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
одна операция; до 50% от суммы вклада
- количество операций частичного снятия
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
в зависимости от срока нахождения средств на счете (подробнее на сайте банка)
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат или через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя мечта» в 45 городах России
1 250
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
-
625000, г. Тюмень, ул.
8-гоМарта, д. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Тюмень
- Телефоны
-
8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77
Специальные предложения
по вкладам
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