Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты начисляются по периодам: с 1 по 60 день - 6,5%, с 61 по 90 день - 7,3%, с 91 по 180 день - 7%, со 181 по 270 день - 6,25%, с 271 по 366 день -6,4%, с 367 по 730 день - 5,5% годовых; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада; для пенсионеров минимальная сумма вклада не ограничена