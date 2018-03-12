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Вклад на миллион

Крона-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,75%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
488
Ставка
5,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день
от 100 000 ₽ до 1 000 000 ₽ 5,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
до максимальной суммы вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад на миллион» в 3 городах России
382
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Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
Адрес
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
Отделения и банкоматы
в городе Иркутск
Отделения 3 посмотреть на карте
Телефоны
(3952) 25-25-05

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