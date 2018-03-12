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Пенсионные накопления

Конфидэнс Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,19%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
143 012
Ставка
6,19%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 10 000 ₽ 5,59
от 100 000 ₽ 5,79
от 300 000 ₽ 5,99
от 700 000 ₽ 6,19

всего четыре периода начисления процентов:от 5-6,1% годовых (от 10 тыс. рублей), 5,2-6,3% (от 100 тыс.), 5,4-6,5% (от 300 тыс.) и 5,6-6,7% (от 700 тыс.); указаны средние годовые ставки за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или справки из пенсионного фонда о факте назначения пенсии в определенном размере с определенного срока. Вклад с "лестничным" начислением процентов.
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
10 000 рублей
Частичное снятие
возможно
по истечении 397 дней; не ниже минимальной суммы вклада в зависимости от выбранного диапазона
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при нахождении средств на счете свыше 397 дней
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионные накопления» в 5 городах России
563
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
Адрес
156000, г. Кострома, пр-т Мира, д. 113
Отделения и банкоматы
в городе Кострома
Отделения 7 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-73-93 — единая справочная служба

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