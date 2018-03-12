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всего четыре периода начисления процентов:от 5-6,1% годовых (от 10 тыс. рублей), 5,2-6,3% (от 100 тыс.), 5,4-6,5% (от 300 тыс.) и 5,6-6,7% (от 700 тыс.); указаны средние годовые ставки за полный срок размещения средств

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или справки из пенсионного фонда о факте назначения пенсии в определенном размере с определенного срока. Вклад с "лестничным" начислением процентов. Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 10 000 рублей Частичное снятие возможно по истечении 397 дней; не ниже минимальной суммы вклада в зависимости от выбранного диапазона Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях при нахождении средств на счете свыше 397 дней Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 11:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.