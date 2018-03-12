Пенсионные накопления
Конфидэнс Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,19%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
143 012 ₽
Ставка
6,19%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 10 000 ₽
|5,59
|от 100 000 ₽
|5,79
|от 300 000 ₽
|5,99
|от 700 000 ₽
|6,19
всего четыре периода начисления процентов:от 5-6,1% годовых (от 10 тыс. рублей), 5,2-6,3% (от 100 тыс.), 5,4-6,5% (от 300 тыс.) и 5,6-6,7% (от 700 тыс.); указаны средние годовые ставки за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
-
пенсионный
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или справки из пенсионного фонда о факте назначения пенсии в определенном размере с определенного срока. Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
-
возможно
по истечении 397 дней; не ниже минимальной суммы вклада в зависимости от выбранного диапазона
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при нахождении средств на счете свыше 397 дней
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионные накопления» в 5 городах России
563
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
- Адрес
-
156000, г. Кострома,
пр-тМира, д. 113
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кострома
- Телефоны
-
8 800 100-73-93 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
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