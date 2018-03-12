Вход
Поиск

Пенсионные сбережения

Конфидэнс Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,71%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
172
Ставка
5,71%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 1 000 ₽ 5,71

три периода начисления процентов: с 1 по 397 день - 6,5%, с 398 по 760 день - 5,5%, с 760 по 1100 день - 5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или справки из пенсионного фонда о факте назначения пенсии в определенном размере с определенного срока. Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 12:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионные сбережения» в 5 городах России
471
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
Адрес
156000, г. Кострома, пр-т Мира, д. 113
Отделения и банкоматы
в городе Кострома
Отделения 7 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-73-93 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Юбилейный 2015 6,7 1 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионные накопления 6,19 700 000 ₽ Посмотреть
Золотая пора! 5,62 10 000 ₽ Посмотреть
Универсальный+ 4,5 10 000 ₽ Посмотреть
Моя валюта 2,25 150 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще