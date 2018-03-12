Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

три периода начисления процентов: с 1 по 397 день - 6,5%, с 398 по 760 день - 5,5%, с 760 по 1100 день - 5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита