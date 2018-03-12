Накопительный
Первоуральскбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 90 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
17 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|90 дней
|181 день
|367 дней
|от 1 000 ₽
|7
|7
|—
|от 10 000 ₽
|—
|—
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 10:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 3 городах России
611
Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
- Адрес
-
623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
- Отделения и банкоматы
-
в городе Первоуральск
- Телефоны
-
(3439) 22-82-82
Специальные предложения
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Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Ставка в рублях 7,75% Ставка в долларах 3,25%
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