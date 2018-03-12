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Нам 25!

Спиритбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и ИНН.
Валюта
Ставка
7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
122 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 445
Ставка
7,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
4 мес.
от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
от 1 000 рублей; в течение первых 3 месяцев срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
+0,25% годовых при условии предъявления вкладчиком заключенного не ранее 01.09.2017 года договора об обязательном пенсионном страховании с национальным негосударственным пенсионным фондом
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 16:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Нам 25!» в 3 городах России
456
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Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
Адрес
300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
Отделения и банкоматы
в городе Тула
Отделения 2 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(4872) 233-15-76

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