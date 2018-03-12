Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и ИНН.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения от 1 000 рублей; в течение первых 3 месяцев срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно +0,25% годовых при условии предъявления вкладчиком заключенного не ранее 01.09.2017 года договора об обязательном пенсионном страховании с национальным негосударственным пенсионным фондом Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 16:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.