Нам 25!
Спиритбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и ИНН.
Валюта
₽
Ставка
7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
122 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 445 ₽
Ставка
7,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|4 мес.
|от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|7,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
от 1 000 рублей; в течение первых 3 месяцев срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
+0,25% годовых при условии предъявления вкладчиком заключенного не ранее 01.09.2017 года договора об обязательном пенсионном страховании с национальным негосударственным пенсионным фондом
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 16:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Нам 25!» в 3 городах России
456
Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
- Адрес
-
300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Тула
- Телефоны
-
(4872) 233-15-76
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