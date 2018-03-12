Монетный двор
Радиотехбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 90 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
9 986 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|90 дней
|180 дней
|от 300 000 ₽
|6,5
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при покупке монет из драгоценных металлов ставка по вкладу увеличивается на 0,25%
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Монетный двор» в 9 городах России
481
Справочная информация
ПАО «Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк»
- Адрес
-
603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262
- Отделения и банкоматы
-
в городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
8 800 200-58-59 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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