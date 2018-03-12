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Монетный двор

Радиотехбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 90 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
9 986
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
90 дней 180 дней
от 300 000 ₽ 6,5 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
при покупке монет из драгоценных металлов ставка по вкладу увеличивается на 0,25%
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Монетный двор» в 9 городах России
481
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Справочная информация
ПАО «Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк»
Адрес
603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262
Отделения и банкоматы
в городе Нижний Новгород
Отделения 10 Банкоматы 14 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-58-59 — единая справочная служба

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